Entre la bronca y el dolor desgarrador: los famosos despidieron a Silvina Luna

jueves, 31 de agosto de 2023 15:06

Silvina Luna murió este jueves, luego de haber permanecido internada durante 79 días en el Hospital Italiano. Su abogado, Fernando Burlando, confirmó que la familia decidió desconectarla luego de que los médicos indicaran que había que volver a intubarla.

Los famosos se volcaron a las redes sociales para despedirla y dejar mensajes de bronca y pedido de justicia, en referencia a mala praxis por parte del médico Aníbal Lotocki.

Ángel De Brito fue uno de los primeros en referirse a la partida de Silvina. En su perfil de Twitter, lanzó: “Qué tristeza enorme”. Además, Estefi Berardi publicó: “Será Justicia, ¡Lotocki tiene que estar preso ya!”.

“Qué dolor”, escribió Yanina Latorre junto al hashtag pidiendo Justicia. “Qué tristeza. Silvina, gracias por ser tan hermosa persona siempre”, expresó Mariana Genesio Peña. “Qepd. Una genia, divina, buena energía, remadora... Injusto y muy triste. Abrazos a su familia”, destacó Darío Barassi.

Lizy Tagliani compartió una hermosa foto de Silvina y agregó: "Q.e.p.d Silvina, q encuentres la paz eterna. Desde mi humilde lugar mucha fuerza y amor para tu familia y amigos... ellos tienen como legado tu valentía, fuerza y voluntad... hermosa, no perdiste tu lucha has ganado el cielo".

El periodista de Telefe, Guillermo Panizza posteó: "Estaba feliz porque pasaba música para los hinchas que llegaban al Mineirao en la previa de Argentina - Irán en Belo Horizonte. Alegre, sonriente, carismática. Irradiaba luz. Nos quedamos charlando un rato y contaba sus proyectos como DJ. La recuerdo haciendo todo lo posible para que nos sintiéramos cómodos buscando el mejor lugar y buena luz para la nota junto a @mradice83 @turbipollo5 y @emilapolla. QEPD Silvina Luna".

Rocío Marengo compartió un recuerdo con la joven actriz: "Sil estoy con el corazón estrujado de la angustia… gracias x tantos lindos momentos!! Lo más relajada, generosa, fresca, alegre y simpática que conocí en mi vida! QEPD Sil querida! Nos quedó mucho por vivir…Tan pero tan injusto!!! Siento tanta impotencia! Cuanto dolor…".

Por su parte, Sofía "Jujuy" Jiménez pidió justicia: "Estas son las noticias que uno nunca quiere leer. Que injusticia, Dios mío. Silvina era una gran mujer: trabajadora, luminosa, generosa, buena compañera. Nunca me voy a olvidar la primera vez que subí a un escenario a actuar fue con ella como protagonista. Inolvidable su don de gente. Una guerrera que luchó por su vida siempre con una sonrisa y positividad. Abrazo fuerte a sus familiares y amigos en este momento de tanta angustia. No hay palabras que alcancen para tanto dolor. Solo pedir a gritos JUSTICIA POR SILVINA".

En tanto, Marisa Brel la recordó en su paso por "Gran Hermano" : "Tan tristes estamos todos. Hemos rezado todos los argentinos por tu recuperación, Silvina. Pedíamos un milagro. Sabíamos que sería muy difícil. Pero no perdíamos las esperanzas. Silvina Luna nos divirtió con su Alegría en Gran Hermano 2 y se convirtió en una actriz comediante con mucho carisma. Trabajó con Carlos en muchas comedias. Hemos compartido miles de momentos divertidos! Paloma era chiquita y te amó cuando le pusiste brillitos en sus labios en tu camarín. Y Timo tan chiquito sé enamoro a primera vista. Ese piquito que le diste cuando te fuiste de casa, lo dejó enamorado y me dijo “Qué linda es Chilvina”.





Y sumó: "Uf. Qué tristeza. Pero a la vez alivio de que ya no sufrís más tantos dolores que te ocasionó el perverso Dr (Doctor?) Lotocki. Dejaste huella, Silvina. Te amamos todos. No he conocido una persona en toda tu carrera que hablara mal de vos. Te ganaste el Cielo! Ahora a descansar en Paz. Vuela alto! Que tu Alma de eleve rápido. Te vamos a extrañar"