Eda y Serkan: avance del capítulo de este jueves

jueves, 31 de agosto de 2023 00:00

Una mentira y una verdad se cruzan y generan confusión en Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la novela turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La historia transita momentos intensos con el amor nuevamente contenido por los protagonistas.

En el capítulo de este jueves, Aydan (Neslihan Yeldan) le propondrá a Serkan (Kerem Bürsin) que invite a Eda (Hande Erçel) a un viaje los dos solos para poder hablar y conectarse. "Me encantaría pero ella tiene mucho que hacer, tiene muchos proyectos", explicará él.

Lejos de esto, Eda hablará con Melo (Elçin Afacan) y le confesará que está muy confundida. "No se qué hacer, tal vez estoy lista pero no quiero terminar con Serkan", señalará Eda a su amiga quien le propondrá desenmascarar a Selin (Bige Önal) con respecto al embarazo.

En ese momento, Eda recibirá un llamado telefónico. Deniz (Sarp Can Köroglu) le pedirá que no crea en Selin porque está mintiendo. "Hay algo que tienes que saber de Selin y tengo que advertirte. Selin está jugando de nuevo. No se exactamente pero planea algo que va a separte de Serkan", le dirá el ex amigo. Sin embargo ella le negará todo consejo y le pedirá que no se siga metiendo en su vida.

Más tarde, Eda recibirá un regalo muy especial de Serkan. Le regalará el libro El Principito, que su padre le había dado. "Para mi tu eres más vali0osa que cualquier cosa. Sin tí, leer una línea de este libro no tiene sentido, ninguno", expresará y agregará: "yo te amo mucho, te sorprenderé mucho, te sorprenderé toda tu vida Eda".

Por otro lado, Melo sospechará que algo trama Selin y junto a Eda y Ceren (Melisa Döngel) decidirán perseguirla para saber qué esconde. Cuando ella se vaya, las tres la seguirán en el auto y descubrirán que se dirigió a un sanatorio. ¿Qué encontrarán allá?, ¿descubrirán que todo es mentira o comprobarán que está embarazada?