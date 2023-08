Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 30 de agosto de 2023 00:00

Otra vez el amor quedó congelado entre los protagonistas de Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción turca de la siesta de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, transita un camino rumbo a un gran cambio que marcará un antes y un después en la trama.

En el capítulo de este martes, Serkan (Kerem Bürsin) le propuso casamiento a Eda (Hande Erçel) delante de todos pero ella lo rechazó. Si bien le dijo que todo lo transitado en la relación, tras la pérdida de memoria de él, la había cansado, la realidad es otra. Selin (Bige Önal) le dijo a Eda que está embarazada de él.

En el episodio de este miércoles, Serkan hablará con Selin para saber si fue ella la que le dijo algo a Eda que le hizo cambiar de opinión. "¿Hablaste con Eda?", preguntará él y agregará: "anoche algo le sucedió a Eda. Estaba muy feliz y luego algo le pasó y se puso muy mal. ¿Le dijiste algo?".

Tras esto, Selin disfrutará que su plan esté saliendo completo pero querrá que Eda de un paso más alejándose de Bolat. "¿Le dijiste que no a su propuesta de anoche?. No tenías que hacerlo, no quiero que te sacrifiques", apuntará Selin y agregará: "éste es mi hijo, dejame decidir qué hacer. ¿Qué no entiendes Eda?. Serkan te ama y no se arriesgará a perderte. Él dejaría todo por tí. No tiene sentido decirle del bebé mientras tú estés a su lado".

Más tarde, Serkan cruzará a Eda para saber nuevamente qué le pasa en realidad. Pero ella otra vez negará cualquier conflicto y se escudará en que está cansada. "Entiendo. Tienes un punto. Pero por favor no te alejes de mi", lanzará él a lo que luego agregará: "Te amo demasiado, te amo como loco. Me enamoré de tí antes de recordar pero no lo podía confesar. Hay que intentarlo. Podemos ser felices. No lo dudes".

Por otro lado, Melo (Elçin Afacan) le contará a Ceren (Melisa Döngel) que Selin está embarazada de Serkan y que por eso Eda decidió dejarlo. A partir de esto, las tres amigas hablarán para tratar de saber si es así o no. Sin embargo, Ceren descubrirá algo y pondrá en duda dicho embarazo.

¿Qué pasará?, ¿se seguirá resistiendo Eda al amor de Serkan o finalmente le dirá que sí?