"Al que la hace...": China Suárez hizo escalofriantes confesiones de experiencias paranormales

miércoles, 30 de agosto de 2023 15:44

Eugenia “La China” Suárez utilizó su cuenta de Instagram para hablar con sus seguidores. En esta oportunidad, se refirió a las experiencias paranormales que vivió durante los últimos años.

“No me da nada de miedo lo paranormal. Cuando me separo de Nico, el papá de Rufi, yo me quedo viviendo sola y tuve que hacer una limpieza en la casa... Me pasaron miles de cosas paranormales, pero no me da miedo”, comenzó a relatar la actriz.

"No me hablen de macumbas que hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar. Sé que al que le hace (la magia negra), le vuelve", siguió.

Después recordó algo que le ocurrió hace algunos años: “Yo todavía estaba viviendo con Nico, estaba haciendo una torta con mazapán para el bautismo de Rufi y tenía un ventanal que daba al jardín y vi pasar corriendo como a una persona con una capa negra. Se me paró el corazón, dejé la torta hasta que se hiciera de día. Me dio miedo porque lo que vi era negro, no era algo celestial”.

“Mucho más adelante me empezó a pasar que se me prendía la televisión sola y se me subía el volumen, mientras dormía”, contó Eugenia, pero interrumpió el relato cuando escuchó un ruido que la desconcertó. “¿Escucharon? ¿Están escuchando los ruidos que escucho yo? Bueno, sigo. ¡Ven que hay que creer! No es Pochi (el perro). ¿Cómo va a hacer Pochi ese ruido? Igual, no pasa nada. No es nada malo”.