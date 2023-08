Traicionada: la muerte de un personaje sacudirá a la ficción

jueves, 3 de agosto de 2023 00:50

La muerte de un personaje sacudirá este jueves a Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela comenzó el lunes pasada con una trama cargada de situaciones complejas que atraparon a la audiencia.

Todo gira entorno a una prestigiosa doctora Asya (Cansu Dere) que se enteró que su marido Volkan (Caner Cindoruk) la engaña con una mujer mucho más chica que ella, Derin (Melis Sezen). Entorno a este engaño descubrió que hay mucha gente que lo sabía y había mantenido el secreto, encubriendo al marido, lo que se convirtió en toda una traición.

A partir de ahora estará dispuesta a vengarse de ellos y para eso irá teniendo actitudes que irá marcando a su paso. En el capítulo que se vio este miércoles, Asya descubrió que su marido no sólo la engaña con otra mujer sino que además le robó el dinero que tenían ahorrado para los estudios de su hijo Ali (Alp Akar).

Además supo que cuando Volkan comenzó a noviar con Derin, compró un departamento con el dinero de ella y le falsificó su firma para poder adquirirlo. Todo eso la impulsó a pedir a su abogado que inicie el divorcio y estará dispuesta a todo.

En el episodio de este jueves, no todo será como ella quiere. Es que su hijo se dará cuenta que algo anda mal entre sus padres y en un momento le hará a su madre una difícil pregunta: "¿tú y papá, se van a divorciar?". Si bien ella sabía que ese momento iba a llegar, ahora estará cara a cara con su hijo y deberá salir adelante.

Por otro lado, su suegra entrará en Terapia Intensiva por una complicación en su salud y Asya decidirá sentarse a su lado para explicarle que no podrá cumplir con su palabra. Es que la madre de Volkan había advertido la mala relación que se estaba dando entre su hijo y su nuera y le había pedido que no sacrifique el matrimonio, que no se separe.

"Su hijo me engaña. Su amante tiene 24 años y está embarazada", lanzará Asya a la anciana que estará escuchando todo desde la cama del hospital.

Pero el dolor luego atravesará a todos. Es que una muerte sacudirá a los personajes pero especialmente a Volkan. ¿Quién fallece? habrá que ver el capítulo de este jueves para saberlo.