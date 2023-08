Todo por mi hogar: ¿Kadir abandonó para siempre la ficción?

jueves, 3 de agosto de 2023 00:00

Fue sin dudas el final menos pensado. Kadir, uno de los protagonistas de Todo por mi Hogar abandonó la ficción y con esto sacudió a los fans. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, sacudió esta semana con un violento choque que dejó a una de sus figuras más queridas al borde de la muerte.

En el capítulo que se vio este miércoles, el "hermano mayor de los Eren" murió y su desenlace hizo que la serie diera un fuerte giro. Kadir, papel interpretado por el actor Halit Özgür Sari, era un personaje fundamental y uno de los más queridos. En él recaía gran parte de la trama por eso, nadie se esperaba su fatal desenlace.

Ahora la pregunta de los fans es ¿no se lo verá más en la historia?, ¿tendrá intervenciones especiales "desde el otro mundo"?, ¿aparecerá en los sueños o como fantasma como ya ocurre con los personajes que interpretan a los padres de los hermanos Eren?. La respuesta es "NO". Este personaje abandonó para siempre la historia.

Actualmente sus actores se encuentran grabando la Cuarta Temporada y hasta este momento, los guionistas no "resucitaron" ni incorporaron al personaje de alguna otra forma. De esta forma, las imágenes que se vieron esta semana fueron las últimas con él.

Por eso, cuando terminó el paso de este actor por la novela, como Kadir, escribió un largo mensaje dedicado a sus fans. Halit Özgür Sari usó su cuenta de Instagram para despedirse de los seguidores pero también para expresar su mayor afecto hacia una compañera del elenco: Su Burcu Yazgi Coskun, la actriz que interpreta en la novela a Asiye Eren. "Te amo más de lo que no vas a creer", escribió en aquel entonces.

El posteo obtuvo más de medio millón de Me Gusta y respuestas de los admiradores.

El mensaje completo:

"Hoy fue el último día del viaje más duro, oscuro, agotador pero más hermoso de mi vida. Recuerdo el primer día que recibí el guión... "¿No soy yo de todos modos? "Le pregunté a la gente a mi alrededor. ¿No es este el niño de hoy que tiene la mente del pasado? El amuleto de la suerte de la familia... No lo sabía, y no se sabe de todos modos. ¿Cómo voy a saber que voy a tener una familia muy numerosa ahora? Dejamos el set muy rápido, había un escenario muy difícil por delante. Nos abrazamos tan fuerte que nos cuidamos tan bien que nos hicimos FAMILIA.

Mi primer agradecimiento a mi hermano león, mi compañero y mi compañero de juegos Yi git. Has estado ahí para mí en mis días más oscuros. Mantuviste mi espalda recta. Con mis defectos y pecados me sostuviste. Fuimos testigos de un pedazo de papel que nos pegaba juntos. Nunca hemos competido, nunca nos hemos hecho daño unos a otros, pero nunca hemos tenido miedo de decir la verdad. Lloramos juntos, lloramos juntos y lloramos juntos otra vez. Pero nos reímos tanto al final :) Ya sabes... Lo sabes muy bien mi héroe esto es solo el comienzo. Mi vida, sé tu vida. Mi espalda siempre está en mi espalda. Lograremos grandes cosas, mi querido hermano. ¡CABEMOS JUNTOS, MORIMOS JUNTOS! @bilalyigitkocak

Mi trapo español. Secreto L :) El año pasado cuando estaba muy sorprendido, puse los mensajes largos que me enviaste de hermanas, las promesas que hicimos sobre nuestros problemas secretos de caravanas en el mejor lugar de mi corazón. Me voy. Ahora me considero tu hermano mayor. Eres mi querida hermana. Siempre estaré a tu lado y te protegeré en el camino por el que caminas. En el peor día, en el peor momento, en el más indefenso, en el momento más desesperado, ¿puedes ser un RECUERDO? :) Te prometo hermosa y te recordaré. Tardaré un tiempo pero lo recordaré. Te amo más de lo que no vas a creer @suburcuyazgicoskun"