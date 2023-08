Maxi López reveló la charla que tuvo con Wanda sobre su enfermedad: "No es normal"

jueves, 3 de agosto de 2023 00:00

El ex futbolista Maxi López, se fue del país después de viajar de urgencia tras la noticia de la enfermedad de Wanda Nara y antes de abordar su vuelo, dio una entrevista a Socios del Espectáculo en la que la habló de la salud de la rubia y la situación familiar.

"A penas me enteré, al otro día saqué el pasaje y viajé para estar con mis chicos y hablar con ellos. Son cosas demasiado personales y si hay una persona que tiene que hablar es la persona involucrada. Me puse mal más que nada por mis nenes porque en una situación como esta me gusta estar cerca", dijo a los móviles en el lugar.

Sobre su hijo mayor, Valentino, Maxi aseguró que quiere estar en Argentina, y está muy enfocado en continuar jugando en River. "Está súper contenido en River y eso me pone feliz", destacó al respecto.

Y, en relación a Mauro Icardi, aseguró que continúa sin tener trato con él. “Me llamó ella, me comentó la situación y me puse a disposición, me tomé el primer vuelo y vine”, aseguró sobre el momento en el que recibió la noticia. “No es una situación fácil, ni normal”, detalló.

“Lo primero que se me vino a la cabeza son mis chicos, así que me tomé el primer vuelo y estuve y pasé el tiempo que tenía que estar y traté de ayudar desde donde podía”, cerró antes de viajar.

Hasta el momento, Wanda no se refirió al diagnóstico específico que le dieron sobre su salud, aunque sí se conoció que de comenzar un tratamiento médico, lo hará en Argentina.