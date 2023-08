Eda y Serkan: avance del capítulo de este jueves

jueves, 3 de agosto de 2023 00:00

Una acción inesperada, y sin ser consultada, atravesará a los protagonistas de Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, transita por un camino de muchas sorpresas con el amor en pausa y las relaciones cruzadas con otros personajes.

En el capítulo de este miércoles, una noticia sacudió a su protagonista, Eda (Hande Erçel). Es que Serkan (Kerem Bürsin) decidió entregar el 5% de sus acciones de la empresa a Selin (Bige Önal) como muestra de su afecto. Fue después de que fuera el cumpleaños de la rubia y ella estallara de los celos al ver a su novio con Eda.

En el episodio de este jueves, Eda decidirá encarar a Ceren (Melisa Döngel) para que le diga por qué no le informó sobre la maniobra que hizo Serkan con Selin. Sin embargo la amiga se mostrará muy reticente e incluso con reacciones poco afectivas. "Darte información no está en la descripción de mi trabajo", le dirá Ceren.

Pero Eda le aclarará que son "amigas" y es por ese vinculo que las une que ella tendría que haberla advertido. "¿Por qué debo avisarte?, ¿lo ibas a detener?", preguntará la chica quien subrayará notoriamente molesta: "¿ibas a engañarlo de nuevo?". Tras estas palabras se irá de la oficina sin posibilidad de acercar posiciones.

Al escuchar esta respuesta, Eda apuntará: "es increíble, estoy impactada.. o se comporta o nuestra amistad se terminará Melo". Finalmente irá a hablar con Serkan para hacerle entender que por respeto a ella, esa medida que tomó tendría que habérsela dicho antes.

"Siempre actúas impulsivamente, ¿te das cuenta?. Podrías haberme preguntado antes de darle tus acciones", le dirá Eda subrayando que si él le preguntara sabría su opinión. Pero ante estas palabras, Serkan advertirá algo: "esta situación no se trata de preguntarte o no... en todo Selin me ha ayudado. ¿Lo sabes?... Cada vez que discutimos tu y yo te ves demasiado enojada pero tus sentimientos son otra cosa... no es odio, siento que es algo más o menos como amor".

Ante esto, Eda se lo negará. Con los ojos llenos de lágrima le dirá: "¿amor? eso fue hace mucho tiempo". Pero en su mente pensará: "prefiero buscarte antes de encontrarte. Prefiero entender antes de amarte. Quiero acabar contigo esta vida y empezar una y otra vez". Luego le aclarará que ella ya lo "superó" a raíz de que él la abandonó. Por eso, ella también lo abandonó. "Estoy mintiendo, nunca te abandoné", dirá con su mente.

"Para odiarte, primero tengo que amarte pero yo ya no te amo", le dirá Eda a Serkan quien finalmente confesará en su pensamiento: "te amo más de lo que puedes imaginarte. sólo toma mi mano".