Traicionada: Hicran, el nuevo personaje que se suma a la ficción para revelar una verdad

martes, 29 de agosto de 2023 00:00

Intensa y con constantes giros que sorprenden a la audiencia. Así es Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela cumplió este lunes un mes en la pantalla del canal y de la mano de su trama consiguió posicionarse como la producción turca con mayor audiencia en Argentina.

Es que no sólo la historia de Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk) genera interés sino que hay personajes paralelos que consiguen llevarse la mirada de los seguidores en todo momento. Uno de ellos es Selçuk (Taro Emir Tekin), la figura que comenzó el camino en la ficción con un lugar rezagado, que incluso podía llegar a pasar desapercibido, y con el paso del tiempo fue tomando cada vez más protagonismo.

Selçuk es un joven que vivió en la calle toda la vida y cayó en la adicción al alcohol, después de que su madre lo abandonara. Incluso nunca conoció a su padre, por quien tiene un gran rechazo. En su vida está Nil (Nazli Bulum), la chica a la que ama pero no por eso la cuida. Es que tiene un perfil muy violento que no logra contener. En este contexto, en el capítulo que se vio el viernes pasado, casi dio su vida por ella en el momento que intentó salvarla para que no cayera al precipicio.

En todo este escenario, un nuevo personaje se suma a la ficción. Su nombre es Hicran, una mujer de cabello colorado (a igual que Nil) y perfil muy bajo. Sencilla pero de palabras contundentes, se la vio por primera vez en el episodio que se vio por Telefe el viernes pasado. Pero ¿quién es?.

Se trata de la madre de Selçuk, quien apareció cuando se enteró que él tuvo el accidente y quiso cuidarlo. Sin embargo, él la rechazó. A partir de ahora, su presencia irá variando de ocasional a constante y sorprenderá a la audiencia. Es que guarda un gran secreto que más adelante se lo revelará en cuanto a su paternidad y que quebrará el rumbo de la historia.

Hicran está interpretada por la actriz Nilgün Türksever. Se trata de una reconocida figura turca que nació en mayo de 1977 en Bursa, Turquía y actualmente tiene 46 años de edad. Su camino en la actuación lo dedicó especialmente a las novelas turcas, aunque también tiene alguna participaciones en obras de teatro.