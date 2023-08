Todo por mi hogar: Cemile, el personaje que dividió a la audiencia

martes, 29 de agosto de 2023 00:00

Tiempos de paz pero también con el amor puesto en juego en algunas parejas. Así avanza Todo por mi hogar, la novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim. La ficción transita capítulos en el que sus protagonistas dividen a la audiencia pero la atrapan de igual manera.

Uno de esos personajes es el de Cemile (Nilsu Yilmaz) la chica que se incorporó a la historia al principio de la Segunda Temporada. Esta figura fue una de las que más fue girando su perfil y ganando tantos adeptos como detractores. Dueña de una belleza muy particular, la joven empezó enemistándose con Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) cuando ambas compartían la residencia de menores.

Sin embargo, luego se sensibilizó con Emel (Aylin Akpinar) y gracias a ella se unió a los hermanos Eren. Tal es así que vivió con ellos en su casa hasta que se animó a robarles por una causa que se perdió en el momento: recuperar a su hermana que luego murió. Ése fue el primer quiebre del personaje con la audiencia.

Luego se produjo otro que generó tantos afines como rechazo de los seguidores. El personaje se enamoró del "malo de la historia", Tolga (Berk Ali Çatal), y esa relación llevó a Asiye a advertirle que estaba tomando el mal camino. Precisamente eso llevó a que en su país de origen se generara una ola de comentarios en las redes sociales por parte de sus seguidores y quedó en el "ojo de la tormenta".

La escena que se verá en el capítulo de este martes sumó varios "quiebres" en la audiencia en Turquía y se espera que pase lo mismo en Argentina. En este episodio, el hombre del que se enamoró Cemile le mostrará realmente quién es. Por eso, la chica decidirá irse de su lado pero él no sólo que evitará con sus palabras que se vaya sino que también hará una acción peor.

"Estaba tan ciega que lo que me decías, lo creía sin cuestionar y me arrepiento mucho. Eso es lo ridículo de todo esto. No quiero seguir viviendo lo mismo. Por lo tanto he decidido irme", lanzará la chica a lo que él responderá: "No quieres eso, lo único que te pido es que te sientes y me escuches con atención".

Tras esto, Tolga la encerrará en su departamento y de esta forma le prohibirá salir y abandonarlo. "Me voy y te quedarás acá a reflexionar sobre esto. No te preocupes que regresaré en la noche, espera", apuntará.

Avance del capítulo

Pero ésta no es la única pareja en jaque. Asiye se dirigirá a Kaan para agradecerle por haber encontrado a su hermana y esto desatará los celos de Doruk. "Kaan el momento que Emel corrió a abrazarte es algo que no olvidaré jamás", apuntará la chica.

Ante esto, Doruk estallará de bronca y hará una promesa: "¿pudiste notar que me ignoró?, ¿se habrá enojado porque no encontré a su hermana?... no importa, así es ella. No voy a pensar, en adelante la trataré de la misma manera que ella me trata a mi, es mi nueva decisión. Ya basta".