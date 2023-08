"No estaba sola": Julieta Poggio y un pícaro comentario en "Fuera de Joda"

martes, 29 de agosto de 2023 00:01

Julieta Poggio atraviesa un gran presente artístico. En el teatro protagoniza el clásico "Coqueluche", tiene proyectos en el modelaje y la danza y sigue participando de "Fuera de Joda", el stream de Telefe con exGH. Allí contó su fin de semana y un detalle llamó la atención.

"Me enfermé... me contagió mi hermana. Estuve un poquito como... mal de la voz y dije: "no, no, no, acá la quedo. No salgo este finde". Así que el sábado me quedé chill, haciendo un plancito chill". contó y Lucila "La Tora" Villar le consultó qué significaba.

Cena de pareja, y no discuto con nadiepic.twitter.com/2DLRD92GGw — Lau (@LauuuuL) August 28, 2023

"Cenita", dijo Juli y Mora Jabornisky (invitada al stream en reemplazo de Daniela Celis, que cursa su embarazo con algunos maletares) fue al hueso. "¿Sola?", preguntó. Julieta titubeó y agregó: "no estaba sola".

La mesa se sorprendió y Julieta puso cara de circunstancia. Luego aclaró que estaba con amigas y desvió la atención: "el domingo, tuve doble función y mañana (por el martes), función para la prensa. ¿Qué más les puedo contar del finde?". ¿Habrá contado todo?.