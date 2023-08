Fátima Flores rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de ser primera dama

martes, 29 de agosto de 2023 19:34

Fátima Flores habló sobre su relación con Javier Milei a pocas semanas de haber confirmado su romance. Hasta el momento, ambos demostraron su amor a través de comentarios en redes sociales, sin embargo la actriz decidió romper el silencio y dar más detalles sobre la relación del momento.

La humorista se refirió a su presente al lado del político y aseguró estar feliz. “Lo que puedo decir es que estamos bien. Y cuando uno está bien, eso se refleja en la cara. Uno no puede evitar contar que está bien y feliz, y está bueno decirlo”, confesó en diálogo con Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana.

Fátima reveló el código que tienen con Milei sobre no hablar de trabajo cuando están juntos. “Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. No tengo por qué meterme a opinar de su trabajo, para eso hay otra gente”, sostuvo. Y añadió: “Somos muy felices, no tengo mucho más para decir”.

Sobre las chances de que Javier Milei gane las elecciones presidenciales, Fátima reveló que no pensó en la posibilidad de convertirse en primera dama. “Obviamente que sé que viene muy bien él, que está muy bien posicionado, pero no. No se me ocurrió”, declaró.

La humorista fue contundente y aseguró que le desagrada el puesto de primera dama. “No se me ocurre a mí pensar en eso de primeras damas. Entre nos, me parece un poco una tilinguería. De verdad”, confesó Fátima.

La actriz mencionó la primera vez que vio a su pareja en el programa de Mirtha Legrand y aseguró que en ese momento no pensó que terminarían juntos. “No nos dimos cuenta que nos pasó algo. Hoy, hablándolo con el diario del lunes, nos cayó la ficha que algo pasó”, sostuvo.

Por otra parte, la imitadora fue consultada por su trabajo y si cambiaría ahora que está en pareja con uno de los candidatos a presidente. “Soy una actriz y una comediante que hace años que hago personajes, ¿por qué tendría que dejar de hacerlo ahora o estar condicionada? Viva la libertad, carajo”.

También le consultaron sobre la posibilidad de tener una mala respuesta por parte del público y aseguró que no era un problema. “A lo largo de mi carrera nunca tomé partido. Hablé como Fátima artista, como ciudadana, pero nunca me embanderé. No es lo que corresponde. Y en este caso estoy muy bien con una persona, enamorada”, expresó Fátima.

Por último mencionó a Norberto Marcos, su ex marido, y desmintió los rumores sobre un divorcio millonario. “No, no es cierto. No hay ningún juicio, en lo absoluto”, declaró.