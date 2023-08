Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 29 de agosto de 2023 00:00

Cuando todo parece encaminado a que el amor triunfe, los conflictos vuelven a aparecer y a separar a los protagonistas de Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi transita el camino al final de la Primera Temporada y con esto el final de una etapa de muchas idas y vueltas.

En el episodio de este lunes, Serkan (Kerem Bürsin) fortaleció sus sentimientos con Eda (Hande Erçel) y se convenció de que es la mujer con la que quiere estar el resto de su vida. Por eso decidió dar el paso de proponerle casamiento y para eso armó un evento especial para la ocasión. Paralelamente, Melo (Elçin Afacan) entró en el dilema si decirle o no a su amiga que Selin (Bige Önal) está embarazada.

En el capítulo de este martes, Melo no podrá ocultar más el secreto y decidirá contarle todo a su amiga. "Debo decirte algo importante. No se cómo decirlo", comenzará expresando acompañada de un atado de nervios. Luego lanzará sin más rodeos: "Selin está embarazada".

Tras estas palabras, Eda decidirá ir a hablar con la ex de Serkan, convencida de que todo es una nueva maniobra de ella para separarlos. "Sí es verdad que estoy embarazada pero no quiero decírselo a nadie. Serkan en especial no debe saberlo. Me voy del país", explicará la rubia esquivando cualquier posibilidad de que sea mentira.

Luego agregará: "No estoy tramando nada, lo criaré yo sola, asumo la responsabilidad. No quiero que Serkan lo sepan, no se lo digas, por favor". Sin embargo, Eda entrará en un conflicto interno entre sus sentimientos, entre el querer y deber. "No lograste separarnos y ahora estás usando esto. De alguna manera te tienes que interponer en nuestra vida", apuntará.

"No te creo nada, seguro tienes otras intenciones. Pero si esto es cierto y en verdad estás embarazada, Serkan debe saber esto", finalizará Eda sin saber que su novio ha preparado algo muy importante para ella.

Tras esto, Eda irá al evento pero con la angustia atravesándola. Así llegará al salón y se llevará la sorpresa de su vida. "¿Aceptarías compartir toda tu vida a mi lado?", le preguntará Serkan, para luego arrodillarse a sus pies y proponerle casamiento.

¿Aceptará ella?