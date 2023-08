Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 28 de agosto de 2023 00:00

Cuando el amor parece tomar protagonismo, las cosas parecen complicarse en Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, transita importantes cambios y situaciones reveladoras que sacudirán a sus protagonistas.

En el capítulo de este lunes, Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) vivirán intensamente lo que sienten, ya con la memoria recuperada. En la ocasión ambos "festejarán" lo que sienten bailando tango en la oficina. Él la agarrará en sus brazos y cruzarán algunos pasos a manera de juego. Pero a pocos metros, Melo (Elçin Afacan) la mirará de cerca y lamentará que la relación no pueda prosperar.

Todo el acercamiento a Eda, impulsará a Serkan a tomar una decisión: nuevamente le propondrá casamiento para empezar de cero, desde el lugar que dejaron la última vez. Ambos tenían pensado casarse pero el accidente frustró todos los planes. Por eso organizará una cena con los seres queridos como invitados especiales y testigos del paso que dará.

Pero algo pasará en el medio. Melo buscará la manera de decirle a su mejor amiga que Selin (Bige Önal) está embarazada. Para ello buscará la forma antes de que se haga la cena especial que preparó Serkan. ¿Logrará decirle la noticia?, ¿Eda aceptará la propuesta de Serkan?, ¿Hablará Eda con Selin?

Lejos de este contexto, Aydan (Neslihan Yeldan) invitará a Kemal (Sinan Albayrak) a su casa para hablar de lo que pasó cuando eran más jóvenes y los sentimientos que aún pueden estar presente entre ambos. "Te llamé para pedirte un favor. En primer lugar Seyfi (Alican Aytekin) es un amigo m uy querido y participa en todos los aspectos de la vida y lo quiero mucho", comenzará explicando a lo que luego aclarará que "a veces mete la pata y complica mucho las cosas".

"Lamento lo que pasó pero tengo que decirte una cosa más. No me malinterpretes. Tu tenías un sueño y por eso has venido hasta acá. Saber que piensas en mi, me hace muy feliz", agregará la mamá de Serkan en una conversación a corazón abierto.