"Me prometieron...": acusaron a Pampita Ardohain sin filtro

domingo, 27 de agosto de 2023 00:00

Comenzó la cuenta regresiva para el Bailando, y ya son muchos los participantes que comenzaron con los ensayos para mostrar su mejor desempeño en el certamen. El programa este 2023 será emitido por América y contará con figuras reconocidas, además del tradicional jurado.

Sin embargo, todos quedaron sorprendidos con la acusación de uno de los participantes a un jurado. Se trata de Brian Sarmiento, el ex futbolista que no tiene el mejor de los recuerdos con Pampita Ardohain, por un mal momento que vivieron hace unos años.

“Participé en una grabación piloto con ella, me prometieron un regalo y jamás lo recibí”, subrayó Brian en LAM. El regalo era un perfume, pero eso no fue todo, ya que el ex deportista manifestó que fueron muchas las exigencias a las que se sometió para poder concretar el pedido de la famosa.

Posteriormente, agregó que "grabé con gran entusiasmo, esperando ansioso el regalo que nunca llegó”. Restará saber qué sucederá cuando se reencuentren en la pista de baile.