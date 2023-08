"Podría volver...": Marcos Ginocchio la rompió con un posteo en Instagram

sábado, 26 de agosto de 2023 15:26

Marcos Ginocchio avanza en su preparación como modelo y actor en la academia Multitalent y en tanto, mantiene contacto con los fans a su estilo. El ganador de "Gran Hermano", de bajo perfil, compartió una serie de fotos de un viaje, anterior a su ingreso al reality.

En un destino de playa, se lo ve con el torso desnudo y exhibiendo sus músculos. Además, el corte de pelo que tenía llamó la atención de los seguidores. "Con ese corte podría volver..." sugirieron. Marcos tiene el pelo bastante corto, aunque con el "jopo" que lo caracteriza.

"Que le cuesta a la vida mandarme un Marcos Ginocchio", "No puedo describir lo que siento", "Cosita hermosa bien hecha" y "Que vuelva ese pelo", fueron algunos de los comentarios.

Marcos sigue en carrera en el modelaje y recientemente fue protagonista de la tapa de la "Revista Caras". Destacó que es romántico pero poco competitivo, en medio de rumores de romance con la influencer y modelo, Rocío Galera. Pero ella lo desmintió.

"Marcos me parece una persona muy tranquila, educada y respetuosa, pero no pasó más que compartir dos presencias. Los fans nos sacaron fotos e hicieron videos, nos vincularon pero no es así...", y agregó: "Me podría haber tocado viajar con cualquier otro famoso, no es motivo para vincularnos... Para mí fue una salida más, no esperaba tanta repercusión ni que se inventaran tantas cosas...".