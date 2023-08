"No quería...": Thiago habló por primera vez tras el anuncio de Daniela

sábado, 26 de agosto de 2023 00:00

Daniela Celis anunció que sería madre de gemelos y todos quedaron maravillados con la noticia, sus compañeros Fuera de Joda se mostraron emocionados con la noticia. Sin embargo, la gran incertidumbre estaba en que Thiago Medina no había dicho nada al respecto y desde LAM habían asegurado que estaban separados hace unos días.

Ante este panorama, Thiago ex Gran Hermano (Telefe) decidió hablar para contar en detalle cómo es la relación que tiene con Daniela y cómo tomó la noticia del embarazo de la joven. "Realmente yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y yo estoy contento”, comentó el excompetidor en un stream con Ariel.

Luego, sumó que “claro que son mis hijos". También, resaltó que "yo lo que siento Dani lo sabe". El joven afirmó que no se siente cómodo con la situación que está viviendo.

Por último, destacó que prefería que su familia se enterara de la noticia por él y no por los programas de televisión.