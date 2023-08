La sorprendente reacción de Thiago Medina tras el anuncio de Daniela Celis

viernes, 25 de agosto de 2023 21:22

Daniela Celis confirmó que está embarazada de gemelos frutos de su relación con Thiago Medina. La pareja comenzó a salir mientras participaban en Gran Hermano y continuaron su romance puertas afuera del reality.

Sin embargo, tras anunciar la llegada de sus hijos, comenzaron a circular rumores de que Daniela y Thiago habrían finalizado su relación. Ayer, durante la transmisión de "Fuera de Joda", el programa de streaming en el que participa Daniela, la joven no mencionó al futuro padre de sus hijos.

"Si, voy a ser mamá”, así dio la noticia Daniela luego de semanas de rumores. “Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos”, agregó.

Tras está emotiva declaración donde mostró su emoción por convertirse en madre aseguró que no nombraría al papá de los bebés. "No me pregunten quién es el padre", dijo en forma de chiste dando a entender que eran de Thiago.

Más tarde, la mediática se comunicó con Ángel De Brito en dónde finalmente confirmó su separación y reveló detalles preocupantes sobre su salud. "Es un embarazo de riesgo. No voy a hablar de Thiago, no estamos viviendo juntos, y no voy a mostrar la panza. Tampoco voy a decir el sexo de los bebés", leyó De Brito en LAM.

Por otra parte, Daniela aseguró que iniciaría acciones legales a la clínica en dónde se atendió por filtrar detalles de su embarazo. "Les mandé carta documento. También a la obra social, porque pasaron mis informes", sostuvo.

En LAM dieron más detalles sobre la separación de Thiago y Daniela y estiman que llevan dos semanas separados. "Él cumplió años hace dos semanas y desde ese momento no se vincularon más. Ella fue al cumpleaños pero no subió ninguna foto. Se siguieron mostrando en redes porque tienen negocios entre sí pero ya hace como dos o tres semanas que están separados. No lo dijeron al público por este motivo", confirmó la panelista Marcela Baños.