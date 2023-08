El hermano de Silvina Luna tomó una contundente decisión

viernes, 25 de agosto de 2023 00:03

El estado de Silvina Luna sigue siendo delicado y son muchos los famosos que siguen pidiendo oración, con la esperanza que la joven muestre una mejoría. El panorama no es muy alentador y fue por ello que desde el entorno familiar tomaron una contundente decisión.

Fue precisamente el hermano de Silvina el que decidió hacer pública su medida y sorprendió a todos los seguidores. El hermano tomó la decisión de no dar más información sobre el estado de salud. "No se puede dar un parte diario, porque no siempre es lo mismo”, subrayó el conductor de LAM, Ángel de Brito en LAM. Son muchos los que le piden información sobre el estado de salud de la ex Gran Hermano y no puede estar todo el tiempo bridando detalles, ya que su prioridad es acompañar a Silvina.

Ante esto, De Brito comentó que hay algunas mejorías, pero se debe esperar, ya que todo es paso a paso. Además, reveló que el hermano de Silvina no se quiere despegar ni un segundo del lado de la famosa.

Por su parte, Fernando Burlando reveló en TN que la familia se mantiene preocupada y esperan ansiosos que todo este mal momento termine. “No puede vivir en un sanatorio, porque es todo riesgo, por más de que esté muy bien atendida", destacó.