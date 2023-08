Video: el psicólogo Gabriel Cartañá vivió una escalofriante situación paranormal

jueves, 24 de agosto de 2023 00:00

El psicólogo Gabriel Cartañá, vivió un escalofriante e impactante momento paranormal que quedó grabado en sus redes sociales cuando hablaba de "Los 4 niveles del conocimiento".

Como lo hace con diversos temas de la psicología, el profesional se sienta frente a una cámara y explica paso a paso como funcionan diferentes aspectos en las personas e introduce a sus seguidores a una introspección para analizar situaciones particulares.

En este marco, cuando se disponía a hablar del tema, un increíble hecho ocurrió y quedó grabado. Se dio cuando Gabriel estaba sentado en un banco dándole la espalda a un gran ventanal. En ese momento, su figura se reflejaba en el vidrio y si bien él nunca dejó de mirar a la cámara, en un momento su reflejo que se veía de espalda, se dio vuelta y también miró a la cámara.

De inmediato, sus seguidores advirtieron el hecho y no tardaron en escribirlo en los comentarios del video, que Gabriel leyó. “Si el desafío es saber si el reflejo es cierto o es falso, me encuentro en el primer nivel el de la ignorancia, ya que no tengo los conocimientos/recursos necesarios, el Photoshop o tecnología para distinguir si es cierta la imagen”, escribió un seguidor relacionando las imágenes con el contenido teórico que explicó Cartañá.

“Estoy en shock. Voy a investigarlo”, aseguró el psicólogo momentos después. Mirá el espeluznante momento en el segundo 0:22 del video: