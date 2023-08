Eda y Serkan: avance del capítulo de este jueves

jueves, 24 de agosto de 2023 00:00

En la cuenta regresiva y con los minutos al límite. Así es el avance de Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la novela turca de las siestas de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. Lo protagonistas de la ficción encontraron finalmente el rumbo tan esperado en el amor pero los problemas nunca dejan de faltar.

En el capítulo de este miércoles, Selin (Bige Önal) juró hacer todo lo posible para que Serkan Bolat (Kerem Bürsin) y Eda Yildiz (Hande Erçel) nunca fueran felices juntos y para eso encaró un plan para resistir. El mismo incluía la participación de Deniz (Sarp Can Köroglu), quien debía "desaparecer" para no firmar el acta de anulación del matrimonio.

En el episodio de este jueves, Eda y Serkan estarán en la cuenta regresiva para poder encontrar a Deniz y evitar de esta forma que el casamiento sea definitivo. Para ello, todos se comprometerán en la causa para encontrar al restaurador que desapareció misteriosamente.

"Estas personas merecen ser felices. Basta de hacerles daño", lanzará Ferit (Çagri Çitanak) a Selin vía telefónica a lo que le pedirá que revele dónde está Deniz para poder firmar la anulación del matrimonio. Sin embargo, ella negará la ayuda y asegurará que no tiene nada que ver con lo ocurrido y tampoco sabe dónde se fue.

Con la ayuda y protagonismo de Erdem (Sarp Bozkurt), lograrán contactar a Deniz y el primer cruce lo harán vía telefónica para convencerlo de que haga lo que prometió que iba a hacer. Sin embargo, él no está dispuesto a firmar nada. "Aún no olvido la forma tan duro de cómo trataste a Eda", señalará Deniz subrayando que no firmará nada: "Hago esto para que lo pagues. Eda debe estar con alguien mejor que tú... el matrimonio lo hice para ganar tiempo. En el proceso, ella se dará cuenta que no es feliz contigo".

Pero Erdem, le pondrá un localizador al auto y lo seguirá en un taxi para luego ayudar a Eda y Serkan a atraparlo. Lo que suceda después sorprenderá no sólo a los protagonistas de la historia sino también al fandom.

Por otro lado, Aydan (Neslihan Yeldan) estará frente a frente a un hombre que la marcó en el pasado: Kemal (Sinan Albayrak). Por eso cuando esté compartiendo un momento con Ayfer (Evrim Dogan) y con Seyfi (Alican Aytekin) y lo vea, no sabrá cómo comportarse.

"Ese hombre fue mi gran amor, un gran amor asesino", expresará para luego aclarar: "es el que se robó mi amor". Kemal es el hombre del que estuvo muy enamorada en la juventud, antes de que naciera Serkan y mientras estaba de novia con Alpetkin (Ahmet Mark Somers).

Por eso cuando ambos queden a solas, la mujer no dudará en hacerle un fuerte reproche: "vienes después de tantos años a ofrecer una disculpa. No sólo me rompiste el corazón sino que yo no volví a ser la misma.