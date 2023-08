Traicionada: Selcuk ¿abandona la ficción para siempre?

miércoles, 23 de agosto de 2023 00:25

Un hecho inesperado sacudirá a Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Sadakasiz, transita una trama en la que el amor está en pausa en la vida de la protagonista Asya (Cansu Dere), pero está más fuerte que nunca para luchar por ella y su hijo Ali (Alp Akar).

En el capítulo que se vio este martes por Telefe, Volkan (Caner Cindoruk) le confesó el miedo que tiene de que Selçuk (Taro Emir Tekin) le haga daño. Además reconoció que está haciendo todo lo posible para alejarlo de la vida de todos pero que el hombre está sumido en la locura y que puede ser dañino.

En el episodio de este miércoles, Selçuk irá a hablar con Nil (Nazli Bulum) para tratar de que ella se quede con él y para eso le mostrará la suma millonaria que lleva en su poder. "Te lo dije, me debían unas compensaciones. No te preocupes por nada", le dirá el hombre generando un manto de dudas en ella quien luego le hablará a Asya para contarle lo sucedido.

"Selçuk me dio un fajo de dinero hace rato, dudo mucho que lo haya ganado en un trabajo honesto", apuntará la joven a Asya vía telefónica quien luego agregará: "no te preocupes, no tengo miedo".

Pero Volkan cruzará a la joven para saber qué es lo que Selçuk le había contado. "Si no me respondes, Selçuk pronto va a lastimar a Asya. Dilo, por favor", pedirá el ex esposo de la doctora quien más tarde increpará a aquel hombre. "Te envié el dinero la otra noche, por qué me llamas, ¿qué quieres de mi?", lanzará con tono de gran preocupación.

Más tarde será Asya quien lo cruzará para saber cuáles son sus intenciones y que quiere conseguir Volkan con todo esto. Sin embargo, Selçuk le hará una advertencia: "no estas asustada doctora. Puedo terminar lo que dejé inconcluso".

A partir de ese momento se desencadenará una serie de situaciones en un edificio en construcción, donde la desesperación, el miedo y una situación çonfusa de sangre cambiará la historia. ¿Selçuk muere? la respuesta se verá en el capítulo que se verá este miércoles y jueves por Telefe.