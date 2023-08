Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 23 de agosto de 2023 00:00

Un nuevo comienzo. Así es la etapa que se inicia en Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela avanza con una trama intensa donde el amor parece triunfar y los protagonistas vuelven a vivir la etapa en la que los sentimientos mutuos son los importantes.

En el capítulo de este martes, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) recuperó la memoria después de recibir un golpe. Eso le permitió llegar a tiempo para evitar que Eda Yildiz (Hande Erçel) se casara con Deniz (Sarp Can Köroglu). "No se si se trata un nuevo comienzo en un lugar hermoso como éste en El Fosforo pero ¿te gustaría pasar el resto de tu vida a mi lado?", le preguntó él a ella antes de sellar todo con un beso. En ese momento Selin (Bige Önal) juró: "mientras yo viva no serán felices".

En el episodio de este miércoles, Eda le pedirá a Serkan ir a vivir a un nuevo lugar, juntos. "Nueva casa, nuevo principio. Por mi podría ser en otro país, en otra ciudad, donde tu quieras. Necesitamos un lugar donde crezca la familia", señalará él.

Por otro lado, Selin irá a visitar a Deniz y se encontrará con el hombre desanimado por todo lo ocurrido. "Voy a ir al Registro Civil para anular el matrimonio por el que quedé en desgracia frente a todos. Quedé en ridículo ante todos. No sé que esperaba, ¿que Eda fuera feliz a mis brazos?", preguntará Deniz reflexionando por lo que ocurrió con el casamiento.

Ante esto, Selin le confesará que tiene planes para truncar la felicidad de Eda y Serkan. "Estoy totalmente segura. De ningún modo pueden ser felices. Si somos infelices, ellos también lo serán", apuntará. Luego le dará una recomendación para poder dar lugar a sus planes: "No firmes la anulación del matrimonio. En ese caso tendría que ser un divorcio y una mujer no se puede casar hasta 300 días después. Sólo debes desaparecer por un día".

¿Qué ocurrirá?, ¿le hará caso o dejará que Eda y Serkan sean felices?... este miércoles en Eda y Serkan: ¿será que es amor? se sabrá.