"No tengo palabras": Lizy Tagliani salió a bancar a un participante eliminado de Got Talent Argentina

martes, 22 de agosto de 2023 00:00

Pasados los nervios del debut, pese a que "Got Talent Argentina" está avanzado con sus grabaciones, Lizy Tagliani se mostró al natural con sus seguidores en Instagram. La conductora del big show quiso agradecer el apoyo del público después que el envío fuera lo más visto del prime time y mostró su apoyo a un eliminado.

"Gracias por acompañarnos. Estuve llorando, viéndome, de todo. Fue hermoso... hermoso programa. Me encantó. Gracias a todos los compañeros", dijo en un video. En el pie de las imágenes había resaltado que "fue hermoso. Gracias a todos por la buena onda. Estoy feliz pero no sería nada sin todo el equipo de trabajo, los talentos y ustedes".

La actriz agregó que "estoy disfónica de gritar un poco. ¡Gracias por acompañarnos, a la gente, a todos y nos encontramos mañana con un nuevo programa! No tengo mucho más para decir; yo que no paro de hablar, hoy no tengo palabras ¡Y aguante Chayanne! ¡Lo amé!".

Carlos fue el participante que imitó al puertorriqueño pero no convenció al jurado. La única que lo apoyó hasta el final fue Flor Peña que resaltó su performance divertida pero el hombre no logró pasar de ronda.