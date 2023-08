La Joaqui destacó el envión que le dio Abel Pintos para sumarse a "Got Talent Argentina"

martes, 22 de agosto de 2023 12:06

Got Talent Argentina debutó en la pantalla de Telefe y alcanzó picos de 19,7 puntos de rating, con un promedio de 18,1, números que no se veían desde la época de Gran Hermano.

En esta oportunidad, el programa lo conduce Lizy Tagliani y los jurados son el cantante Abel Pintos, la actriz Florencia Peña, la cantante de RKT La Joaqui y el coreógrafo y bailarín uruguayo Emir Abdul. Este jurado hizo su debut en la pantalla y la realidad es que no todos los personajes son reconocidos para el público que aún mira televisión.

Uno de ellos es La Joaqui, popular entre los jóvenes, pero menos conocida entre los mayores que no escuchan su arte. La cantante, que anunció su retiro de la música en redes sociales tras un conflicto con quien era su representante, se animó a integrar este jurado y vencer los prejuicios.

Abel Pintos le dedicó unas palabras, que le dieron el envión para poder brillar en el jurado y permitirse mostrarse tal cual es cuando ve arte y le toca juzgarlo.

"Veo gente muy contenta y muy alegre que me haya pasado eso (que la convoquen para Got Talent Argentina) y bueno, también gente que considera que no tengo las técnicas vocales que se necesitan para juzgar un evento de talentos", comenzó a contar la cantante.

"Y el mismísimo Abel Pintos me dijo 'por algo estás acá. De casualidad uno puede tener una canción que sea un éxito, de casualidad dos. Ahora, un disco de cinco canciones e ir a un programa de talentos, no es de casualidad. Así que desde ese día me siento un poco mejor y me estoy sintiendo un poquito más valiente y me gusta un poco más lo que estoy haciendo", concluyó.