"Está muerto con ella": Coty Romero y un periodista deportivo, juntos

martes, 22 de agosto de 2023 00:00

La noticia sorprendió y lejos de ser desmentida, se despejaron muchas dudas. Este lunes se conoció la relación menos esperada de una ex participante de Gran Hermano con un periodista deportivo.

La rubia, ex de Alexis Quiroga, fue encarada por Yanina Latorre en LAM quien sin rodeos lanzó que ella tiene "un montón de pretendientes". Sin embargo aclaró que hay uno que es el que está teniendo más chances: "el periodista deportivo que te escribe... Mirá que digo el nombre y muestro la foto".

Lejos de acobardarse y negar los dichos de la panelista del programa de Ángel de Britos, Coty explicó: "Pero no hay problema con decirlo. Estamos por trabajar juntos. Voy a hacer un ping pong de cosas de fútbol, me encanta el fútbol. Vemos después si es largo o no, algo copado, capaz que sí. Yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta".

Ante esto, Yanina hizo una apreciación que generó la sonrisa en más de uno: "está muerto con ella". Luego, y sin más vueltas, la panelista indicó que el "pretendiente con el que va a laburar Coty" es el periodista deportivo Gastón Edul. "Para mí van a terminar en algo", consideró Yanina.

De manera paralela, la periodista Pilar Smith consultó las dudas de los fans de la ex GH: "Qué onda Gastón Edul y Coty?", preguntó un seguidor a lo que ella respondió con 2 palabras y un emoticón en forma de corazón rojo: "Es verdad".

De esta forma, la periodista confirmó el rumor de que hay algo entre ambos pero aún falta que ellos lo confirmen o blanqueen.