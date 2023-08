"Me influyeron mucho los artistas drag": Abel Pintos, a pleno en Got Talent

lunes, 21 de agosto de 2023 12:54

Finalmente y después de una larga espera, este lunes llega el estreno de Got Talent Argentina a Telefe. La reedición de la popular franquicia de concursos de talentos nacida en Reino Unido, que se convirtió en uno de los realities más reconocidos de la TV, regresa a la pantalla con la conducción de Lizy Tagliani y un jurado integrado por la actriz Florencia Peña, los cantantes Abel Pintos y La Joaqui, y el bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul.

En la previa al estreno, Abel Pintos habló de todo lo que le generó este certamen y se mostró con muchas ganas de conocer la repercusión y respuesta de la audiencia. Desde su aparición en la televisión británica en 2006, el formato "Got Talent" tuvo versiones en más de 70 países alrededor del mundo, y llegó a la TV local en 2008 bajo el título "Talento argentino",

Ahora Telefe retomó el ciclo que busca al artista más destacado de diferentes disciplinas, quien saldrá de los más de 450 participantes individuales o en grupo que la producción convocó tras las audiciones que llevaron a cabo desde noviembre del año pasado a lo largo y ancho de la Argentina.

"Hay cosas que nunca había visto, a mí me influyeron mucho los artistas drag que se presentaron. Había escuchado un poco sobre el tema, pero nunca había sido testigo ni mucho menos conocido profundamente el concepto artístico", comenzó expresando en una nota a Télam.

"Es una disciplina muy particular, porque se mezcla con el tránsito emocional, el psicológico, el espiritual, y me impactó mucho. Les agradecí mucho a esos participantes, les hice saber abiertamente que estaba aprendiendo, y fueron muy pacientes conmigo", agregó.

Por otro lado, se refirió a su vínculo con los otros miembros del jurado y destacó que es una "linda experiencia" y "muy nutritiva". "Aprendo mucho de mis compañeros y de los participantes, y hasta de mí mismo, porque me vi envuelto en situaciones en las que tuve que resolver cuestiones que cuando terminaban me decía 'ah, esto nunca lo había visto de esta manera', que un artista me llevara a poder entenderlas de cierta forma. Fue muy interesante haber aceptado este desafío", destacó.

Con respecto a la forma de evaluar, confesó que fue fundamental la primera charla que tuvo con sus colegas con quienes está estableciendo "casi una ley, que teníamos que ser nosotros y solamente nosotros". Luego agregó: "La producción nos dio carta libre de hacer, decir y pensar lo que querramos, y en este caso nos toca estar frente a las cámaras pero no trabajar para las cámaras. Íbamos a sentir lo que nos pasa con cada participante y sostener eso".

Por otro lado subrayó: "Inmediatamente conectamos en ese lugar, y luego con cada uno los criterios eran distintos, porque muchos artistas vinieron a revalidar su talento después de recorrer un largo camino, pero sin la oportunidad de una ventana popular como esta, así que cuando me daba cuenta de eso me ponía más técnico, iba más a lo fino, porque no eran principiantes y podían hacerlo mejor. En cambio, a los artistas que vinieron a descubrirse los acompañamos más, para darles herramientas y votos de confianza".