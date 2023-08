Lizy Tagliani habló de su detención: "Fue tremendo pero tuve suerte”

lunes, 21 de agosto de 2023 00:00

En medio de un gran momento y a punto de debutar como conductora de Got Talent Argentina, este lunes a las 21:45 a través de la pantalla de Telefe, Lizi Tagliani dio una entrevista a Implacables y habló de los dos momentos en los que estuvo detenida.

En ese marco y dejando de lado el humor que la caracteriza, Lizy recordó esos duros momentos. “Fueron dos veces. Una sucedió cuando tenía 13 años, que fue el día que se votaba para las elecciones. En mi casa, a las seis de la mañana ya se levantaban todos y pasaba mi abuela, los buscaba y se iban caminando cada uno a su colegio, como para estar a las ocho votando y a las diez estar prendiendo el fuego para hacer el asado", comenzó contando en el móvil.

"Yo aproveché cuando ellos se fueron para ponerme una remera con un cinto, tipo pollerita, y unas zapatillitas. Así salí a caminar como Carla Marina Marconi, como me llamaba en ese momento, diosa por la avenida Hipólito Yrigoyen”, agregó. "Llegué a la estación de Adrogué y me para la policía, que me lleva presa a Temperley. Ahí me fue a buscar mi mamá. No tengo buenos recuerdos, pero tampoco tuve una mala experiencia. Fue tremendo pero tuve suerte”, siguió.

Pero ese no fue la única vez, ya que la mediática volvió a caer detenida más adelante. “En ese época te llevaban por no estar vestida acorde a tu sexo. Otra vez, fue estando en Pueyrredón y Santa Fe. Yo me puse a bailar cortando el semáforo. Marica escandalosa era en esa época...Vino un auto que se llamaba moralidad y nos subieron a todas”, recordó.

“¡Para mí era una fiesta! Yo estaba chocha, como pasada. Siempre fui muy infantil, entonces cuando alguien está festejando yo sigo y sigo. Soy capaz de derribar el teatro si me seguís festejando. No tengo límite. Y en esa época de la adolescencia era peor. Así que yo estaba ‘blablablabla’... No paraba de mariconear. Y el señor frenó y me dijo: ‘Te bajás y te doy tres minutos para que desaparezcas de mi vida’. ¡Fueron todas presas a la 17 menos yo! Por insoportable”, añadió la conductora sobre aquel momento.