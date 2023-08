Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 21 de agosto de 2023 00:00

Una decisión y un sentimiento que finalmente saldrá a la luz. Eda y Serkan: ¿será que es amor? transita momentos decisivos de su Primera Temporada y con estos la historia se prepara para dar un fuerte giro que cambiará todo. La novela turca de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, avanza con una trama que plantea el amor más allá de la memoria.

Eda Yildiz (Hande Erçel) se dio por vencida a luchar por el amor de Serkan Bolat (Kerem Bürsin), quien parece decidido a no intentar recuperar la memoria y los sentimientos que los unió. En este contexto, ella está a punto de casarse con Deniz (Sarp Can Köroglu), a pesar de que no siente nada por él.

En el capítulo que se verá este lunes por Telefe, Eda vive minutos de mucha angustia porque llegó el día de la boda y no quiere casarse con el hombre que no ama. Junto a sus amigas y su tía, la chica les reconocerá a todos que no tiene esperanzas de que Serkan recupere la memoria. "¿Cómo va a salir bien?, ¿cómo se va a recuperar?, ¿qué más puedo hacer?. ¿Saben qué es lo único que puedo llegar a hacer?, gritar 'Serkan Bolat no he dejado de amarte'", lanzará la chica.

Al escuchar esto, Melo (Elçin Afacan) la incentivará a gritar a viva voz que ama a Serkan. Sin embargo, Eda volverá en sus palabras y aclarará: "¿por qué debería gritar?. Él debería gritar, debería recordar".

Paralelamente, Aydan (Neslihan Yeldan) intentará convencer a su hijo de que evite el casamiento de Eda: "Se casa de verdad hoy mismo. Eda es el amor de tu vida, ella cambió mi vida y también tu vida. Llegó a nuestras vidas como un ángel mágico. ¿De verdad no vas a hacer nada?". Sin embargo, Serkan no aceptará eso y estará dispuesto a arreglarse e ir a su boda porque considera que es el "día más feliz de su vida".

Más tarde Serkan se juntará con Engin en un bar y se mostrará confundido por todo lo que le pasa con Eda. Sin embargo un altercado con dos amigos de otra mesa terminará en peleas de puños y una sorpresa: ¡los recuerdos volverán a la cabeza y corazón de Serkan!. ¿Estará a tiempo para frenar el casamiento o se dará por vencido?