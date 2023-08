"Lo peor es que...": el sincericidio de Lizy Tagliani a horas de debutar con "Got Talent Argentina"

domingo, 20 de agosto de 2023 14:29

Lizy Tagliani transita el tiempo de descuento para el debut de "Got Talent Argentina", el big show que la regresará a la pantalla de Telefe, desde este lunes a las 21:45 hs.

La actriz y conductora está feliz con el proyecto que está más que avanzado en sus grabaciones y mostrará a personas de todo el país que quieren consagrarse como talentos artísticos. Este domingo, ella rescató una foto de hace 10 años en la que se la ve con el pelo corto y contó cómo se sentía en ese momento y lo que es ahora.

"Lo peor es que estaba convencida de que era Daniela Cardone jajajaaja... siempre libre, media atolondrada sin saber que me esperaba en esta vida pero trabajando para que sean cosas buenas y vaya que lo logramos escribo logramos porque no es todo mío es compartido (menos las ganancias jajaj) con cada persona que se cruzó en mi camino, no somos sin el otro nunca", resaltó.

Este 2023 la encuentra felizmente casada con el mendocino Sebastián Nebot y con su proyecto de adoptar un hijo. Ademá, es éxito en el teatro y desde este lunes, animará un show que promete en Telefe.