Traicionada: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 2 de agosto de 2023 00:00

Con una trama intensa con sorpresas y revelaciones en cada minuto que avanza la ficción. Así es Traicionada, la novela turca de las noches de Telefe, cuyo nombre original es Sadakatsiz.

En el capítulo de este martes, Asya (Cansu Dere) atravesó dos duros momentos que le dio fuerza para encarar su venganza. En su consultorio atendió a la amante de su esposo, Derin (Melis Sezen), quien llegó preocupada por sus mareos y cansancio. Fue ella quien detectó que la joven está embarazada y eso fue el primer golpe.

El segundo golpe fue cuando decidió encarar a su esposo para que él reconozca el engaño. Sin embargo, Volkan (Caner Cindoruk) lo negó y consideró que ella estaba con "paranoia". Si bien le aclaró que si confesaba la infidelidad, ella lo perdonaría, él no lo hizo. Es por eso, que Asya no dudó en empezar la venganza.

"No me rebajaré", lanzó Asya a su compañera Derya (Özge Özder) y aclaró: "Si él no me eligió a mi para qué continuar con este matrimonio". "Debe haber perdido la razón si eligió a otra. Él la va a dejar. Estoy segura. Terminarán", le dijo Derya.

En el capítulo que se verá este miércoles, Derya hablará con Volkan y tratará de hacerlo entrar en razón. Sin embargo, él le confesará que ama a las dos mujeres por igual. "No puedo vivir sin Asya", le dirá para luego confirmar que por Derin siente algo más. "Me siento inspirado", "me siento vivo", "la amo", enumerará.

Luego confesará: "el amor que siento por Asya y Derin es diferente. Las amo con locura a las dos al mismo tiempo, de forma diferente... ¿puedes querer a dos hijos y quererlos por igual?".

Más tarde, Volkan le prometerá a Asya que solucionará todo eso que los distancia. Esas palabras, ilusionarán a la mujer quien a la vez guarda alguna duda por cómo se viene comportando a sus espaldas. Pero el hombre se mostrará amoroso y ella le seguirá la corriente para que no sospeche.

En la noche, Volkan mantendrá una videollamada con Derin quien se mostrará entre lágrimas por el vacío que él está haciendo en la relación. Si bien él buscará que ese diálogo sea sin generar la atención de su esposa, no advertirá que ella los está viendo desde la ventana en lo más alto.

Será esa escena la que confirmará sus sospechas de las mentiras de su esposo. Pero aún más cuando al día siguiente se encuentre con Derin. "Mi novio me prometió que hablaría con su esposa para pedirle el divorcio", lanzará la amante pero Asya dirá las palabras exactas para hacer reflexionar a la joven: "cómo puedes creerle a un hombre que miente".

Lejos de todo esto, Asya hablará con su abogado y él le confirmará algo que nunca esperó de él: "hace un mes retiró de la cuenta todo el dinero que tenía para la educación de su hijo. ¿Usted no sabía nada?".