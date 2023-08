“Me hizo lo mismo que a Julieta”: una influencer arremetió contra Lucca Bardelli

miércoles, 2 de agosto de 2023 00:00

Julieta Poggio ex Gran Hermano (Telefe) decidió ponerle un punto final a su relación sentimental con Lucca Bardelli. Si bien, no se conocieron los verdaderos motivos de la ruptura amorosa, los jóvenes "habrían quedado en buenos términos". Sin embargo, con el correr de los días, todo empeoró entre ellos y finalmente decidieron emprender nuevos caminos.

Por su parte, Lucca habría iniciado una relación sentimental con una modelo e influencer. Se trata de Camila, una joven que marca su impronta en las redes sociales y cuenta con numerosos seguidores. Si bien no confirmaron en detalle la supuesta relación, fue Camila la que dio a conocer que se estaban conociendo con el ex de Poggio.

Foto: Camila (redes sociales)

Pero, aparentemente todo habría terminado, ya que la modelo respondió preguntas en su cuenta de Instagram y aseguró que su corazón estaba roto. Los seguidores le consultaron cómo estaba sentimentalmente, querían saber si habían avanzado con Lucca, Camila contestó simplemente con un emoji.

La joven remarcó en una entrevista con Ciudad Magazine que "estoy sola, no estoy más con Lucca Bardelli, no terminamos bien. Me hizo lo mismo que a Juli Poggio y no quiero que se me relacione más a él, me terminó lastimando mucho. Vengo tan golpeada”.