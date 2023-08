"La vida te da la espalda": el mal momento del ex Gran Hermano, Maxi Guidici

miércoles, 2 de agosto de 2023 15:13

Maxi Guidici participó en la última edición de Gran Hermano y si bien no llegó a la final, se convirtió en el ganador de un auto y se enamoró de Juliana Díaz, una de sus compañeras en el reality.

Pero, tras anunciar su separación con Juliana, ahora Maxi sufrió un robo cuando se encontraba circulando con su nuevo vehículo.

El ex participante usó su Instagram para contarles a sus seguidores lo que le había ocurrido: “Voy a decir que estamos en esos momentos en que la vida te da la espalda, te mete un par de bifes y te sigue golpeando”.

“Pero bueno, le sonreímos a la vida, le tocamos el culo y empezamos a solucionar. Ahora estoy yendo al gimnasio para juntar energía y fuerza porque hoy va a ser un día de solucionar cosas”, aseguró.

Después dio más detalles sobre lo que le había ocurrido: “Me chorearon, me rompieron el vidrio del auto, me afanaron la pantalla. Me di con una imagen tan tétrica que la verdad estuvo dura de pasar. Pero ya estamos firmes para solucionar lo que tenga que ser. Que tengan un feliz comienzo de semana y hay que sonreírle a todo como venga y como sea. Con una sonrisa se pasa todo. ¡Besos!”, concluyó.