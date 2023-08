Wanda Nara tomó una drástica decisión con su padre, Andrés

viernes, 18 de agosto de 2023 00:00

En medio de un buen momento en Estambul, en donde junto a su familia se encuentra acompañando a su esposo, Mauro Icardi, Wanda Nara tomó una decisión contra su padre Andrés, según se reveló cansada de que el hombre visite programas televisivos hablando de ella y su familia.

Después de que Andrés y su esposa, Alicia Barbasola, pusieran en dudas el malestar de salud de Wanda que la llevaría a iniciar un tratamiento médico, la conductora de Masterchef le puso un "bozal legal" a la pareja.

“Acaba de salir esta medida cautelar que, por medio de la ENACOM, el ente nacional de comunicaciones, obliga a Andrés Nara y Alicia Barbasola a no emitir palabra alguna, a no referirse a Wanda, mucho menos de su salud”, anunció Diego Esteves en A La Tarde.

En el documento, se anuncia que “se abstengan de efectuar cualquier referencia directa (a ella), de los hijos o en relación a su salud”, para proteger a sus hijos. “Me aclaran que Wanda hace mucho tiempo no habla con su padre, desde la Navidad, que hubo un quiebre, un problema”, detalló el periodista.

Por otro lado, el estilista y amigo íntimo de Wanda, Kennys Palacio, se refirió a la situación. “Está perfecto que Wanda le haya puesto una cautelar para que no hable. No puede hablar de Wanda, ni ella (Alicia Barbasola), ni Andrés. Después de lo que pasó este último tiempo, no hay forma de reconciliarlos”, confesó en LAM.

“No se merece mi opinión. Salió a hablar y opinar que, supuestamente, tenía una charla mía diciendo que algo era mentira. Creo que con eso no se juega”, cerró.