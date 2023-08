Traicionada: un hecho violento sacudirá a la ficción

viernes, 18 de agosto de 2023 00:00

Es la novela éxito de Telefe y con la que mantiene cautiva a la audiencia en el prime time. Traicionada es la ficción turca que desembarcó hace menos de un mes y ya consiguió una buena medición de audiencia. Sadakatsiz, como es el nombre original, conjuga el amor y el odio atravesados por la venganza.

La historia gira entorno a Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk), un matrimonio "ejemplar" que se separó por la infidelidad de él. Derin (Melis Sezen) fue la tercera en discordia, una joven mujer que se enamoró del hombre casado y con quien tuvo una hija.

Ahora la ficción avanza entorno a la venganza de él contra ella y para eso cuenta con un aliado, Selcuk (Taro Emir Tekin) pero este hombre tiene en su mente otro objetivo: matar a la doctora, algo que el ex marido no quiere que ocurra. "Si dañas a Asya te voy a matar. No quiero volver a verte merodeando por esta casa. Si no puedes cumplir, no te daré el dinero", advirtió Volkan a Selcuk en el capítulo que se vio este jueves por Telefe.

En el episodio que se verá este viernes, Selcuk aparecerá mientras Asya y Volkan mantienen una charla fuera del hospital. Allí el ex novio de Nil (Nazli Bulum) se burlará de la pareja pero la doctora aprovechará para increparlo. "¿Volkan te contrató?, ¿fuiste tú el que entró en mi casa?", apuntará ella.

En este contexto, Nil aceptará el desafío de Asya de acercarse a Selcuk para ver si este hombre y Volkan están aliados. "Me dijiste algo antes, que me extrañabas, ¿es verdad?", preguntará la joven coqueteando a aquel joven con el objetivo en su mente.

Pero la maniobra podría irse de las manos. En el próximo capítulo, un hecho muy violento sacudirá a los personajes. Es que algo impensado sucederá y llevará a los protagonistas a vivir una situación al límite. Un edificio en construcción será el escenario donde una situación extrema ocurrirá que dará un giro en la historia y con éste, la mirada sobre los personajes cambiará.