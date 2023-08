Eda y Serkan: avance del capítulo de este viernes

viernes, 18 de agosto de 2023 00:00

Eda y Serkan: ¿será que es amor? transita momentos decisivos con miras al final de la Primera Temporada. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, avanza de la mano de una trama que conjuga el amor con la desesperación.

Sus protagonistas, Eda Yildiz (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin) están a un paso de no reconciliarse como pareja y eso altera el orden de todos los personajes de la ficción. Él no recuperó la memoria y, por ende, no logró recordar los momentos de amor vividos con ella. Por su parte, Eda está dispuesta a casarse con otro hombre, Deniz (Sarp Can Köroglu) con tal de que su amado la recuerde... sin embargo los planes pueden jugar una mala pasada.

En el capítulo que se verá este viernes, Aydan (Neslihan Yeldan) buscará la forma de que su hijo y Eda tengan un momento juntos, en el que puedan hablar, reír y compartir una charla sin estar tensos por la situación. Para ello, con Seyfi (Alican Aytekin) planeará la forma de engañar a ambos. ¿Cómo? engañándolos como si hubiera tenido una recaída con la fobia a salir al exterior.

"La señora Aydan no está bien, se encerró en su habitación y no la puedo sacar. Como no puedo entrar, no se que sucedió. Se encerró y apenas estaba empezando a salir. Si lo vuelve a hacer, no saldrá de nuevo", le advertirá el empleado vía telefónica a Serkan.

Para avanzar con la maniobra, Aydan recurrirá también a Ayfer (Evrim Dogan) para que se materialice el engaño. La tía de Eda le seguirá el juego y le dirá a su sobrina que su ex suegra volvió a recaer en la fobia y está mal.

"Cómo pudo regresar esa fobia?, ¿sabes por qué? por Serkan. Todos olvidamos cómo vivir nuestra vida por ese robot. Nos olvidamos de nosotros, olvidó todo este año conmigo", tratará de entender Eda a lo que su tía le pedirá que deje de tratar de entender lo ocurrido y vayan a ayudarla.

Y es así como Eda irá hasta la casa de Serkan y una vez allí convencerá a Aydan de salir de su dormitorio ante la mirada de asombro de su hijo. Pero la maniobra de Aydan y Ayfer recién comienza. A partir de esto, se verá la intervención de unas "hierbas mágicas" que ayudarán a crear un clima especial... ¿y recuperar la memoria de Serkan?. Habrá que ver el capítulo de hoy para saberlo...