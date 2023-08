Burlando: "Voy a hacer la denuncia para que se investigue los dichos de Caprarola contra Lotocki"

viernes, 18 de agosto de 2023 17:43

Fernando Burlando lleva adelante una causa de varios pacientes de Aníbal Lotocki y espera que se haga Justicia porque si bien hubo un juicio y se lo declaró culpable, aún continúa en libertad. Por eso, contó en Intrusos que él mismo hará la denuncia para investigar qué fue lo que pasó con el productor de moda Mariano Caprarola, que murió a los 49 años, luego de una intervención para sacarse piedras en el riñón.

"Tendría que tomarlo un fiscal y tomar acción. Voy a hacer yo la denuncia para que investigue la Justicia. Mariano estaba muy asustado y muy afectado por todo esto", contó el abogado, quien desea comunicarse con la familia de Mariano para ponerse al tanto de la veracidad del relato sobre el nombre de un político que estaría protegiendo a Lotocki.

Burlando remarcó que Caprarola era "amoroso, buena gente, buen tipo, generoso. Me enteré por las redes sociales. Esto lo tenía preocupado y asustado, estaba con la idea de que se esclarezca, estaba convencido de que Lotocki era culpable de lo que le pasaba a las chicas, él no quería iniciar acciones legales. Inicialmente, era una frivolidad hablar de estas situaciones. Comenzó con Silvina Luna y después aparecieron Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Lo peor que pasaron estas chicas es la soberbia que tuvieron que tolerar y los datos que no aportó para justificar esta falsa inocencia, perjudicando más a las chicas".

Burlando destacó que no cree que le cuenten a Silvina Luna esta triste noticia: "Estaba mirando series, no camina, no sé si está al tanto, es un golpe muy fuerte para quienes conocemos a Mariano y para quienes están afectados en su salud. Lo que le pasó a Mariano es muy parecido a lo de Silvina Luna".

Si bien consideró que hay mucha información sobre lo que fue ocurriendo con Caprarola, considera que va a ser necesario someterlo a una autopsia para tener aún más certezas.

El productor de moda Mariano Caprarola falleció este jueves, como consecuencia de una insuficiencia renal aguda, derivada de una cirugía que le había practicado el cuestionado Aníbal Lotocki. Caprarola, de 49 años, estaba internado desde el lunes pasado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Qué dijo Mariano Caprarola sobre Aníbal Lotocki: