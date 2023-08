Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 17 de agosto de 2023 00:00

El dolor y la confusión se entrelazarán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos en los que sus protagonistas se ven atravesados por hechos inesperados que ponen en juego el amor.

En el capítulo que se vio este miércoles por Telefe, Nebahat (Simge Selçuk) cayó desde un segundo piso en medio de una discusión entre Akif (Celil Nalçakan) y Orhan (Cüneyt Mete) tras conocerse que fue Melisa (Damlasu Ikizoglu) quien atropelló con el auto y mató a Kadir (Halit Özgür Sari). Producto de esto, la madre de Doruk (Onur Seyit Yaran) quedó con importantes heridas pero ninguna de gravedad sin embargo este hecho tendrá sus consecuencias.

En el episodio que se verá este jueves, Nebahat hablará con Sengül (Fadik Sevin Atasoy) y la despedirá del trabajo como empleada doméstica de su casa. "Como puedes imaginar no quiero que trabajes en mi casa", señalará la mujer y le dará un sobre con el sueldo del mes. "Puedes contarlo bien, si lo calculamos mal podemos hablarlo... cuidate y que te vaya bien", lanzará sin posibilidad de revertir la posibilidad de que se quede.

Más tarde, Nebahat hablará con su hijo y le pedirá que deje a Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun), que no siga en una relación con ella. "Alejate de esa chica y su familia", le pedirá a lo que Akif agregará: "entiendes pero no haces nada". "Hijo ya viste lo que me hicieron, no importa la razón, son salvajes. Si me quieres un poco, si me valoras, hazlo y termina la relación", pedirá la mujer.

Lejos de esto, Canan (Elif Ulusoy) hablará con Asiye y le contará que Cemile (Nilsu Yilmaz) decidió no vivir más con ella por algún motivo que desconoce. Explicará que al principio tenían una buena relación hasta que comenzó a salir con Tolga (Berk Ali Çatal). "Creo que a Cemile, Tolga le rentó una casa y por eso se fue de la mía, hoy va a hacer la mudanza", explicará confesando que "no parece nada confiable".

Por otro lado, Suzan (Ahu Yagtu) hablará con Resul (Ogün Kaptanoglu) y le contará que atraviesa una mal momento económico que repercute en la relación con su hija. "No puedo pagar la colegiatura de Harika y por eso debo sacarla. Hemos peleado mucho", señalará la mujer.

Ante esto, el hombre se mostrará sorprendido y dispuesto a ayudarla. "Soy socio de la escuela. Mientras tu hija estudie ahí no pagará nada... llamaré al director ahora y renovarán la inscripción", le contará.