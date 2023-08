Eda y Serkan: Kemal, el nuevo personaje que sacudirá a la ficción

jueves, 17 de agosto de 2023 00:00

Momentos decisivos transita Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela avanza rumbo al final de la Primera Temporada y con ésta un fuerte giro en la historia.

En el camino, varios personajes abandonarán la trama pero poco a poco se irán sumando nuevas figuras. Actualmente la historia muestra a Eda (Hande Erçel) a un paso del matrimonio con Deniz (Sarp Can Köroglu) con el objetivo de hacer reaccionar a Serkan (Kerem Bürsin). Si bien él ya no puede controlar los sentimientos hacia ella, no se anima a reconocerlo y sigue encaminado con su relación con Selin (Bige Önal).

En este contexto, un nuevo personaje ingresará a la historia. A partir del capítulo de este jueves por Telefe, se incorporará la figura de Kemal (Sinan Albayrak), un hombre muy atractivo que estará vinculado emocionalmente a Aydan (Neslihan Yeldan).

Se trata de una persona vinculado al pasado de la madre de Serkan y que llegará para sacudir a todos en la trama pero especialmente al arquitecto. El hombre tendrá una intervención muy escasa en los últimos capítulos de la Primera Temporada pero mucho más fuerte para la Segunda Temporada donde se darán fuertes revelaciones y se conocerán datos impensados y sorprendentes.

Su aparición se dará en el capítulo que se vea este jueves, cuando Aydan esté en la puerta de un local comercial, viendo la vidriera y lo vea a través del reflejo. Luego se distraerá y cuando se de vuelta para buscarlo, encontrará que no está detrás de ella. Eso la llenará de duda y preocupación por lo que pueda generar su presencia.

El personaje está interpretado por Sinan Taymin Albayrak, un actor de cine y televisión turco. Es hermano del periodista y activista Hakan Albayrak. Nació en febrero de 1973 en Alemania y actualmente tiene 50 años de edad.