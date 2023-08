¡Bomba!: tras los dichos de Pampita, confirmaron quién sería la actriz del affaire con Vicuña

jueves, 17 de agosto de 2023 00:00

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain fue invitada a una profunda entrevista en LAM, en donde el conductor Ángel de Brito le preguntó de todo, desde política hasta futuros proyectos laborales y su vida personal.

La esposa de Roberto García Moritán, habló sin tapujos y en ese escenario terminó por revelar un presunto affaire entre su ex esposo, Benjamín Vicuña, y una actriz con la que expresó que no quisiera trabajar.

La declaración se dio cuando De Brito le consultó si existía una actriz con la que no le gustaría trabajar, además de Eugenia "La China" Suárez. "Sí, hay una", indicó la conductora. "Porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer", agregó.

#LAM no sabía q era Nati , banco a Pampita en eso de "ya la voy a agarrar los tiempos de Dios son perfectos nos cruzaremos cuando tengamos q cruzarnos " todas somos Pampita y esperamos a alguien uD83DuDE02uD83DuDCAAadoro a Vicuña, pero fingió demencia " en la nota @AngeldebritoOk pic.twitter.com/GIYIAVhBXT — RøsY?løV??A?I?al?s?? (@vedetongaa) August 17, 2023

En ese sentido, Pampita aseguró que la decepcionó como mujer. Además aseguró que la presunta actitud que habría tenido la actriz, se la esperaba.

Además, aseguró que si bien la volvió a ver cara a cara todavía no le dice nada. "No la vi tan cerca todavía, ya la vida nos va a encontrar", agregó con su característica sonrisa. Caro, aseguró que no se trataba de Isabel Macedo, un nombre que De Brito lanzó.

Tras aquellas declaraciones, este miércoles Ángel confesó el nombre de la presunta actriz al que se refirió Pampita y sorprendió a la audiencia. Se trataría de Natalia Oreiro.