Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 16 de agosto de 2023 00:00

Los secretos saldrá a la luz en Todo por mi hogar, la novela turca de las tardes de Telefe. La ficción, cuyo nombre original es Kardeslerim, atraviesa capítulos intensos en los que la verdad deja de ocultarse y eso complica a varios personajes. La muerte de Kadir, el robo a Süsen y la compra de la casa por parte de Sengul serán esos secretos que ya no se esconderán más en la trama.

En el capítulo que se verá este miércoles por Telefe, el primer secreto que se conocerá es el que tiene a Harika (Gözde Türker) como protagonista. Su madre, Suzan (Ahu Yagtu) descubrió que su hija le robó a su mejor amiga para pagar sus estudios y lejos de mantener el secreto, irá a pedirle perdón a la víctima.

"Quería pedirte una disculpa en nombre de mi hija. Harika tomó tu pulsera los otros días para pagar la escuela. Y digo tomó porque decir robó me dolería mucho", confesará la madre arrepentida frente a la mirada de sorpresa de Süsen y la vergüenza de Harika. "Si vas a decir algo, primero discúlpate con Süsen", agregará Suzan a su hija.

Por otro lado, Cemile le contará a Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) y a Ömer (Yigit Koçak) que ha entablado una relación con Tolga (Berk Ali Çatal). "Tienen demasiados prejuicios, la gente puede cambiar. Un mal pasado no significa que no pueda cambiar. Eso es lo que pienso", expresará la chica reconociendo que con él ha salido "muy a menudo".

Ante esto, Asiye tratará de abrirle los ojos a su amiga sobre quién es ese joven en realidad: "Tolga es un peligro. Nos hizo cosas terribles a mi y a Aybike sólo para divertirse. ¿Y lo que le hizo a mi tío?, casi se muere". Pero Cemile insistirá: "creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad". Ömer dará su última palabra: "te equivocas, algunas cosas nunca cambian y creo que Tolga está ocultando su lado psicópata".

Lejos de esto, en medio de la fiesta escolar, Orhan (Cüneyt Mete) increpará a su esposa Sengül (Fadik Sevin Atasoy) por el dinero que adquirió y no sabe dónde lo consiguió. "No se ha vendido ningún terreno en el pueblo. Si tu terreno no se vendió, ¿cómo es que compraste la casa del señor Akif?", apuntará subrayando: "no me quieras ver la cara".

"Ahora como si fueras la blanca paloma, sólo quieres voltear las cosas", le dirá él a lo que ella subrayará: "cuándo te dije que era una blanca paloma. Si el terreno no se vendió cómo crees que pude comprar la casa". Los gritos no pasarán desapercibidos en la escuela y finalmente Orhan se enterará lo que pasó con la muerte de Kadir (Halit Özgür Sari).

En este contexto, Akif y Nebahat (Simge Selçuk) se sumarán a la discusión. "Está bien, lo haremos a tu manera. Pero no así, si quieres podemos ir a la policía", lanzará el padre de Melisa a lo que Orhan amenazará: "todos ustedes serán castigados. Tú y tu hija, y todos los que hayan querido cubrir todo esto".

Pero la pelea terminará con un accidente impensado que sacudirá a todos en la escuela, especialmente a Doruk (Onur Seyit Yaran): Nebahat caerá desde la altura en medio del lugar del baile.