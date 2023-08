Telefe confirmó la nueva programación y Traicionada cambió de horario

miércoles, 16 de agosto de 2023 00:00

La programación de Telefe cambia desde la semana que viene y con ésta la novela éxito del prime time, Traicionada, tendrá nuevo horario. La ficción turca, cuyo nombre original es Sadakatsiz, reducirá su tiempo en la pantalla con el ingreso de Got Talent a la grilla.

Traicionada desembarcó en la pantalla de la Argentina a fines de julio y desde ese momento atrapó a la audiencia con su trama. La historia gira entorno a Asya (Cansu Dere), una doctora que descubrió la infidelidad de su marido Volkan (Caner Cindoruk). A partir de ese momento el mundo se le derribó y emprendió una venganza que luego se hizo mutua entre ambos.

En el capítulo que se vio este martes en la noche, Telefe confirmó el horario de Got Talent y con éste a qué hora se verá la ficción turca. De acuerdo a lo informado, el reality conducido por Lizy Tagliani irá a las 21:45, en el horario que actualmente cubre la novela turca del prime time. De esta forma, la ficción perderá las dos horas que tenía en la pantalla.

Pero ¿a qué hora irá Traicionada?. Desde el lunes que viene, la novela tendrá un nuevo lugar en la grilla. Irá a partir de las 22:45 y de esta forma se extenderá por una hora con 15 minutos, hasta las 00 horas.

Avance del capítulo de este miércoles

Este miércoles en Traicionada, Volkan insistirá con que Asya sea desplazada de su cargo en el hospital y buscará conquistar a la comisión directiva para eso. A través de su suegra y de Derin (Melis Sezen), intentará que las mujeres de la comisión se sientan "agasajadas" pero ellas se darán cuenta de la maniobra.

"No olvides que es una cena de caridad", apuntará una de las mujeres a lo que Derya (Özge Özder) agregará: "es como si nos estuviera imponiendo algo, por eso no puedo aceptarlo. Creo que hubo una doble intención y por eso me retiro".

Pero todo cambiará cuando Asya se enfrente a Derya y ésta le confiese todo lo que está planeando Volkan. La ginecóloga le contará que su ex marido quiere sacarla del medio y que el lugar de la dirección del hospital lo cubra ella. "No había aceptado todavía pero si sigues así", advertirá en medio de la discusión.

Más tarde, Derya nuevamente será tentada para ocupar ese cargo con el fin de que ingrese más recursos económicos al hospital que le permita crecer. "Tu serías una jefa perfecta para el hospital", le dirán para tentarla. Pero eso será escuchado por Bahar (Yeliz Kuvanci).

Por otro lado, Volkan hablará con Asya para que se vaya de la casa en la que vive. "Alguien intentó ingresar a tu casa y ¿se te ocurre solo poner cámaras de seguridad?", apuntará a lo que ella responderá sin rodeos: "¿que más podría hacer?, ¿vivir en tu casa?".

Ante la negativa de ella, Volkan buscará que Ali viva con él: "Eso no, no quiero que estés sola mamá", negará rotundamente el joven quien luego sorprenderá a su madre cuando vaya a hablar con Turgay (Kenan Ece).