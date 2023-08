Romina de GH, picante contra Milei: "Sus propuestas me dan escalofríos"

miércoles, 16 de agosto de 2023 19:10

Romina Uhrig se hizo conocida tras su paso por Gran Hermano 2022 y fue una de las participantes que más polémica generó al salir. Fue criticada por haber dejado tantos meses a sus tres hijas sin su cuidado para formar parte del reality, pero también se la atacó por haber aceptado el cargo político de diputada Nacional de la provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista cuando estuvo en pareja con Walter Festa, ex intendente del partido bonaerense de Moreno.

Ella no eludió las preguntas de la prensa, pero prefirió alejarse del perfil político para dedicarse de lleno a su sueño de formar parte del medio artístico. Por eso aceptó la propuesta para estar en el Bailando 2023. Este martes estuvo en la foto oficial del certamen que conduce Marcelo Tinelli y emitió su opinión sobre el triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO 2023.

“No comparto lo de Milei, estoy a full con Lali”, afirmó Romina, para luego ir más a fondo con su crítica al candidato presidencial por La Libertad Avanza: “Me preocupa mucho realmente. Hasta te digo que gane (Patricia) Bullrich o quien sea, pero este hombre no. Las propuestas de él, la venta de órganos, legalizacion de armas, el trabajo, salud, educación... Son un desastre. Cada uno tiene sus pensamientos y sus propuestas no me gustaron, me dan escalofríos, realmente”.

“Fue un voto castigo, la gente está muy cansada, muy enojada. Sé que también lo votaron muchos adolescentes que están con el tema del liberalismo. Lo vieron en Tik Tok y se sintieron identificados. Yo le diría a los padres que le hablen a los hijos y los hagan recapacitar”, analizó Romina, sumándose a la lista de famosos que no dudaron en emitir su opinión tras las elecciones del pasado domingo, que sorprendieron a más de uno.