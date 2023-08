Oscar González Oro preocupó en redes sociales en medio de un "ataque de angustia"

miércoles, 16 de agosto de 2023 15:38

Oscar González Oro regresó a Uruguay, tras haber pasado unas semanas en Argentina para reemplazar al Pollo Álvarez en la conducción de Nosotros a la mañana, hasta el arribo de Fabián Doman a eltrece para arrancar con un nuevo ciclo.

Su paso por la conducción dejó una fuerte pelea con Cinthia Fernández, que se resolvió cuando la panelista dio un paso al costado hasta que el periodista terminara su reemplazo.

Instalado nuevamente en Uruguay, "El Negro" Oro realizó posteos en su cuenta de Instagram que alertaron a más de uno. “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz”, escribió el conductor.

“Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma si es que tengo alma", continuó el periodista, quien horas más tarde aclaró que lo que le sucedió fue "un ataque de angustia": "Buen día, estoy bien. Fuerte ataque de angustia, sin ningún motivo. Pero aquí estoy tranquilo. Gracias".

Oscar González Oro fijó su residencia en Uruguay en 2020, durante la pandemia de COVID y vive en el país vecino desde ese entonces. En los días que estuvo en la Argentina se lo vio visiblemente más delgado y él aclaró que se debe a que padece diabetes.