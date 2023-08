"Dios quiera que salga adelante", revelaron nuevos detalles de la salud de Silvina Luna

miércoles, 16 de agosto de 2023 00:00

Todos se unieron para pedir oración por Silvina Luna, la ex Gran Hermano que sigue internada desde hace dos meses y medio. Son muchos los famosos que utilizaron las redes sociales para demostrarle apoyo a la famosa. En esta oportunidad, Estefi Berardi brindó detalles en Mañanísima y destacó que es un panorama muy duro.

“Todo el tiempo hablo con la familia y hay cosas que me las guardo porque no quieren... Pero hay que rezar”, remarcó la panelista de Mañanísima. Luego, agregó que “La quiero un montón. Me cuesta no llorar en televisión y , pero la quiero tanto, no se merece estar sufriendo”.

Ante este duro panorama, destacó: "ella deja en un montón de chicas un legado súper importante". La panelista destacó que es sumamente importante que las jóvenes se quieran como son y que así se vean perfectas.

Por último, resaltó que su único deseo es que Silvina pueda vencer esta prueba que se le presentó. "Dios quiera que salga adelante", cerró.