Antonio, de Masterchef, compartió uno de sus secretos y cautivó a todos

miércoles, 16 de agosto de 2023 00:00

Los competidores de la última edición de Masterchef (Telefe) siguen cautivando a todos con cada una de sus publicaciones. Uno de los que no pasa desapercibido es Antonio López, el joven oriundo de Salta. El participante logró superar los 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

El salteño sigue cautivando a todos sus fanáticos y en cada una de sus publicaciones alcanza miles de reacciones e incontables comentarios. En sus posteos comparte cada una de las preparaciones que realizó en el programa y sus platos favoritos.

Este martes, Antonio compartió uno de sus grandes secretos y su plato mejor guardado, se trata de sopa de calabazas. El joven afirmó que es ideal para consumir en esta época del año, y se llevó cientos de halagos. Mostró el paso a paso y detalló la lista de ingredientes que se necesita para conseguir un plato exquisito.

Foto: Instagram

Decidió musicalizar el video con una canción de Abel Pintos, que logró millones de reproducciones, "No me olvides". Rápidamente, los seguidores no demoraron ni un segundo en dejar sus mensajes.

"Gracias por la receta", "te voy a seguir en todas", "espectacular", "siempre genio", "amé esa sopa", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.