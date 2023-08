Un ex Gran Hermano, furioso: "no se metan con mis amigas"

martes, 15 de agosto de 2023 00:00

Agustín "Frodo" Guardis se desahogó en una transmisión de streaming sobre los comentarios y opiniones de fans y de famosos sobre su vida y la de su amigas, ex Gran Hermano, que no atraviesan el mejor momento.

"Me jodió mucho también pero me rompen las pelotas un montón de personas que se han quedado en el pasado y cuando les ponen un micrófono hablan mal de mis amigas o de mí", destacó. Y siguió: "no importa si te llevás bien conmigo o no o con alguna de ellas. Le pasó esto a Cami (Lattanzio, sobre la denuncia contra su exnovio por retenerla en su departamento y amenazas), Coti (Romero) está pasando un mal momento. Cada uno tiene sus problemas y siguen diciendo bolud...de nosotros".

"No nos metemos con nadie... De parte, voy a hacer lo que sea por mis amigos y por la gente que quiero. La gente que se meta con mis amigos la va a ligar. No me importa nada. Estoy muy cansado que se metan conmigo y con mis amigos. Me harté de esa tibieza y de tener siempre que ser los buenos. Me cansé de ser el que concilio... No se metan con Camila, con Coty y con Juliana; ni con la Tora. Las defiendo a muerte", sentenció.

SIN FILTRO uD83DuDCE2 EL DESCARGO DE AGUSTIN GUARDIS EN REFERENCIA A LOS COMENTARIOS EN CONTRA DE ÉL Y SUS AMIGAS



"Me rompe las pelotas un montón de personas que se han quedado en el pasado, que cuando le ponen un microfono después hablan mal de mis amigas o de mi." pic.twitter.com/4CxceRZftR — TRONK (@Tronnk_) August 15, 2023

Habló de "personas malintencionadas" y "no de los haters": "no soy para todo el mundo. El que me quiere, me quiere así".