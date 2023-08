Traicionada: avance del capítulo de este martes

martes, 15 de agosto de 2023 00:00

La venganza se fortalece en cada capítulo y el amor va dejando su lugar al odio en Traicionada, la ficción turca del prime time de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Sadakatsiz, transita momentos muy tensos con sus protagonistas enfrentados pero conteniendo los verdaderos sentimientos.

En el capítulo que se vio este lunes por Telefe, Volkan (Caner Cindoruk) contrató a Selcuk (Taro Emir Tekin) para que encamine una venganza contra Asya (Cansu Dere). Para ello le pagó una buena suma de dinero y le prometió que si cumplía con todo el trabajo le daba el resto.

Por otro lado, se realizó el festejo que organizó Volkan y Asya cayó en la trampa de él y terminó yendo a la fiesta. Eso molestó mucho a su hijo Ali (Alp Akar), quien decidió quedarse a dormir en la casa de su padre y rechazar irse con su madre. Ése fue el primer quiebre del chico que ya preocupó a la doctora.

En el episodio de este martes, Volkan avanzará con su venganza pero esta vez usará a Derya (Özge Özder) y el hospital para conseguirlo. Cuando su amiga le cuente que no quiere estar más entre medio de los dos, el arquitecto le hará un ofrecimiento que la dejará helada. "Asya no será jefe de medicina, puede ser reemplazada por ustedes", lanzará el hombre. Es que tiene planeado hacer una gran donación al hospital a cambio de desplazar a su ex mujer.

Lejos de esto, buscará burlarse de ella y le enviará al hospital un ramo de rosas blancas de plástico. Sin tarjeta, Asya sabrá que fue él quien se las mandó porque esas flores siempre identificaron a la pareja. El gesto de recibir flores artificiales, será tomado para la risa por Derin y Volkan, pero no será por mucho tiempo.

Es que Asya irá a la casa de la pareja a devolverlas. "Le estoy regresando las flores que un hombre casado le llevó a otro mujer", lanzará la doctora a Derin cuando la tenga en frente y con esas palabras hará que reaccione con furia. Tras esto, Gönül (Gözde Seda Altuner) advertirá a su hija: "no conocí una mujer como Asya, es una sicópata".

Por otro lado, Nil (Nazli Bulum) le avisará a Asya que Selcuk volvió después de dos años sin verlo. Es más, le advertirá que él estuvo en la fiesta de Volkan y que tiene un plan.

Caída la noche, Asya recibirá una amenaza que la inquietará. Mientras esté con su hijo en el living, alguien arrojará una piedra que romperá la ventana. "No dormirás tranquila", dirá el mensaje que acompañe a ese elemento contundente, lo que inquietará a la mujer y su hijo.