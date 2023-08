"Quiere imponer que...": el sorpresivo pedido del hijo de Flor Peña

martes, 15 de agosto de 2023 19:49

Florencia Peña y su hijo Juan Otero Peña, fruto de su relación con Mariano Otero, llegaron para romper paradigmas. El hijo de la actriz le pidió a sus padres festejar su cumpleaños número 15 con una mega fiesta.

Aunque la fiesta de 15 es una tradición que generalmente la realizan las adolescentes, Florencia y Juan aseguraron que ya comenzaron con los preparativos. La actriz habló sobre la buena relación que tiene con su hijo y cómo surgió la idea de la fiesta.

Noticias Relacionadas Pampita confesó que hay una colega con la que no podría hacer ficción

“A Juan le encanta que yo sea su mamá, le fascina. Él me trae a sus amigas. Y siempre me dice: ‘A mí me encanta que mi mamá sea Florencia Peña’”, contó Flor en el programa de Georgina Barbarossa.

Y añadió: “Ahora va a festejar los 15. Él cree que los hombres también pueden festejar los 15. Quiere imponer que los hombres también pueden festejar los 15 y yo, que soy fiestera. ¿Qué le voy a decir, que no?”.

“Él me dijo: ‘Mamá, yo quiero imponer la fiesta de 15 masculina’. Y me encanta”, sostuvo. Tras la sorpresiva declaración, la intérprete de Moni Argento explicó cómo piensan organizar la fiesta. “Tiene dos trajes, canción y baile, en la cual estoy involucrada”, adelantó.

La fiesta se realizará el 20 de octubre cuando Juan alcance sus 15 años. “En algún momento tengo que cantarle algo. El padre tiene que tocar algo también. Juan va a entrar con una coreografía. Ya está organizando todo”, detalló sobre el festejo.