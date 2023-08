Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 15 de agosto de 2023 00:00

Con giros y novedades constantes. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela avanza entorno a las dificultades de sus protagonistas para encontrar el rumbo en el amor a raíz de la pérdida de memoria de él.

En el capítulo de este lunes, Eda (Hande Erçel) con Deniz (Sarp Can Köroglu) y Serkan (Kerem Bürsin) con Selin (Bige Önal) decidieron aceptar una propuesta que los tiene a todos en la pasarela. Sin embargo, no todo será como lo esperado. Paralelamente, Serkan contratará a un investigador privado para saber si realmente Eda y Deniz tienen fecha para casarse o es toda una farsa.

En el episodio que se verá este martes, Deniz se mostrará entusiasmado con mostrarse con Eda delante de toda la prensa en el desfile de moda. "Cuando estemos los dos en la pasarela, todos sabrán quién es la mejor pareja. Serkan lo verá y se pondrá muy celoso. Perderá la cabeza y seguro recordará todo", lanzará el hombre.

Más tarde habrá algo que cambiará todos los planes. Es que él ya no podrá desfilar y Melo buscará a Serkan para que camine ante las cámaras con su amiga. "Deniz se resbaló y se cayó. No se siente muy bien y no se si podrá hacerlo", dirá la chica quien impulsará a él como el modelo.

Más tarde, Serkan aceptará la iniciativa y se presentará ante Eda para acompañarla en la pasarela. "No sé que hago acá, no se por qué me pusieron esto, no se por qué voy a caminar", dirá indeciso arrepintiéndose. Pero finalmente lo hará.

La jornada cerrará con un paseo en el jate del empresario. Allí todos compartirán un almuerzo pero algo cortará la tranquilidad del momento y llenará de drama. Eda caerá al agua sin que nadie lo advierta... o al menos eso parecerá.